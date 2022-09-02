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Gülşen hakkında iddianame hazırlandı: 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine 'konutu terk etmemek' şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi

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DHA
  • Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı: 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor - Magazin Haberleri

    Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.
  • Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı: 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor - Magazin Haberleri

    Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı.

     
  • Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı: 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor - Magazin Haberleri

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.
  • Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı: 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor - Magazin Haberleri

    Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi. Gülşen Çolakoğlu ifadesinde, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" demişti.
  • Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı: 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor - Magazin Haberleri

    Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.
  • Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı: 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor - Magazin Haberleri

    Talebi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta "dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması" gerekçeleriyle Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar vermişti.
  • Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı: 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor - Magazin Haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ

    Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."

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