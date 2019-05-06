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Gülşen izdiham yarattı

Kadıköy'de bir mekanda sahne alan pop müziğin sevilen ismi Gülşen, muhteşem bir konsere imza attı

Gülşen

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun zaman sonra Kadıköy’de hayranlarıyla buluştu. Tüm biletlerin tükendiği konserde sevenleri mekanı saatler öncesinde doldurdu.

Konserine “Kardan Adam" şarkısıyla başlayan ünlü sanatçı, Hakan Yıldırım imzalı mavi mini elbisesi ve siyah tulumu ile göz kamaştırdı. 

Sahnede iki farklı kostüm giyen güzel şarkıcı, hareketli parçalarının yanı sıra eski albümünden de eserler seslendirdi.

Eşi Ozan Çolakoğlu’nun da eşlik ettiği Gülşen, Dorock XL’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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