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Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Ünlü şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi, ne oldu?

Ünlü Şarkıcı Gülşen son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Konseri sırasında İmam Hatipliler'e yönelik söylediği sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen için tutuklama kararı verildi. İşte detaylar...

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  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    Ünlü Şarkıcı Gülşen için hukuki süreç geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı. Başsavcılık tarafından TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açılması sonrasında tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürülen Gülşen olayında son durumu sizler için haberimizde derledik. Yaşanan gelişmeler sonrasında "Gülşen İmam Hatip mezunlarına ne dedi, ne söyledi?" ve "Gülşen tutuklandı mı, hapisten ne zaman çıkacak?" soruları yanıtını arıyor. İşte Gülşen'in ifadesi ve konuyla ilgili son dakika açıklamaları...
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    GÜLŞEN NE DEDİ?

    Gülşen, nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne almıştı. Şarkıcının, 4 ay önceki konserinden bir kesit dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandığı görüldü.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    GÜLŞEN’İN İFADESİ

    Şarkıcı Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin "imam" lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    "PROVOKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLMİŞTİR"

    Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlike atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.”
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    Gülşen, ifadesine şunları söyledi:

    "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan “Miraç” isimli arkadaşımın lakabı “imamdır”. Arkadaşlarla kendi aramızda ‘aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur.

    Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben “beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın” demem üzerine bana okrestra arasından “seni imam taşısın” şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım."
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    "SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

    Gülşen, savunmasında “Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Polis tarafından adliyeye getirilen Gülşen, otoparktan adliyeye giriş yaptı. Cumhuriyet savcısına ifade veren Gülşen, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılığınca yazılan sevk yazısında, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun konser sırasında yaptığı konuşmada imam hatiplilerle ilgili söz ve beyanlarda bulunduğu, bunların basın yayın organlarında, sosyal medya platformlarında yer aldığı ve sarf edilen sözlerin toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu belirtildi.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    Bu tepkilerin, özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumla gündem olduğu kaydedilen sevk yazısında, ''soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz olduğu, bu şekilde halkın farklı özelliklerine sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içirmesi nedeniyle TCK 216/1. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarını oluşturduğu, bu kapsamda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve CMK 100. maddede yazılı tutuklama sebeplerinin bulunduğu'' belirtildi.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    TUTUKLANDI

    Öte yandan hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    BAKIRKÖY KAPALI KADIN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Şarkıcı Gülşen mahkemenin tutuklama kararın ardınan Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürüldü.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    GÜLŞEN'E CEZAEVİNDE ZİYARET

    İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen tutuklanarak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü.

    Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, cezaevinde ziyaret etti. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu, içeride yaklaşık iki saat kaldı.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    GÜLŞEN KİMDİR?

    29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul Fatih'te Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Gülşen'in babası makine mühendisi Arslan Bayraktar annesi ise ev hanımı Nimet Bayraktar'dır.

    Çocukluğunu ve gençliğini Fatih Çapa'da geçiren Gülşen, bir yandan da kendilerine ait fındık bahçeleri için ailesiyle birlikte yılda birkaç kez Ordu'ya gidip geldi. Şehremini Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.

    Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına merakının bir sonucu olarak karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu. 17 yaşında bir arkadaşıyla birlikte sokakta maruz kaldığı sözlü taciz yüzünden günlük yaşantısında karateyi kullanmak zorunda kaldı ve bunun birkaç kez tekrarlandığını söyledi.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    Üniversitede öğrenciyken İstanbul'daki çeşitli gece kulübü ve barlarda sahne alan şarkıcı hem okulu hem işi bir arada yürütemeyerek birinci yılından sonra okulu bıraktı. Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.

    1995 yılında Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek eşi Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Teklifi kabul ederek Raks Müzik ile dört albümlük bir anlaşma imzaladı.

    1996 yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü Of Of ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.
  • Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, söyledi, neden cezaevine girdi ve ne oldu, hapiste ne kadar kalacak?

    MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti.

    "Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas" ve "Bangır Bangır" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.

    Gülşen, son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da evlendi. Çiftin ilk çocuğu Azur Benan, Ocak 2017'de Fulya, Şişli'de dünyaya geldi.

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