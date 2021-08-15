Gülşen siyahlar içinde sahnede

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Popçu Gülşen, geçtiğimiz gün Sapanca'daki bir otelde müzikseverlerle bir araya geldi.

Siyah bir elbise giymeyi tercih eden 45 yaşındaki şarkıcı, konser öncesi gazetecilerin objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, şarkıları kadar transparan kıyafetiyle de geceye damga vurmuştu. Ünlü sanatçı, daha sonra çok konuşulan sahne kostümü ile ilgili açıklama yapmıştı.

"NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM"

Ozan Çolakoğlu ile evliliğinden Azur Benan adında bir oğlu olan Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi... Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." demişti.

Ayrıca Gülşen, sözlerini, "Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki; yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz." ifadeleriyle noktalamıştı.