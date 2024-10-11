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        Gülsen Tuncer'den 'Filistin' mesajı

        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış kortejine Filistin Bayrağı amblemli atkıyla katılan oyuncu Gülsen Tuncer, İsrail'in saldırılarının yüreğini sızlattığını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:43
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        Ünlü oyuncudan 'Filistin' mesajı
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        Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali sürüyor. Festival etkinlikleri kapsamında Antalya'da bulunan Gülsen Tuncer, geleneksel korteje, kefiyeyle katıldı.

        Seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen de olduğuna işaret eden 78 yaşındaki Tuncer, 55 yılı aşkın sanat hayatında sayısız yapımın içerisinde yer aldığını belirtti.

        İlk yıllarından beri takip ettiği, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema dünyası için oldukça önemli olduğunu dile getiren Tuncer, geleneksel korteje, bu yıl boynunda kefiyeyle katılmayı özellikle tercih ettiğini ifade etti.

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        Festivalde gösterime giren bir çok filmin yaşama dair mesajlar içeren bir derinliğinin de olduğunu vurgulayan Gülsen Tuncer, şunları kaydetti: Ben de kortej esnasında şunun altını çizmek istedim. Orada (Orta Doğu) insanlar ölüyor, hayatlar değişiyor, kadim şehirler batıyor, yaşam çöküyor. Bu çok çirkin ve haris bir dünya politikası yüzünden oluyor. Ne olursa olsun bizim yaşamın her alanında bunu hatırlatmamız lazım. Burada festivale geliyoruz ama hepimizin, duyarlılığı olan, yaşama dair kendini sorumlu hisseden herkesin yüreğinin sızladığına inanıyorum. Ben her gün Filistin'i düşünüyorum. Lübnan'ı, Ürdün'ü, İran'ı, Irak'ı düşünüyorum. Ülkemizi düşünüyorum. Bu nedenle festivale gelirken bavuluma koyduğum ilk eşya kefiyeydi. İlk onu koydum unutmayayım diye.

        Gülsen Tuncer, İsrail'in saldırılarının büyük bir haksızlık olduğunun altını çizerek, bunun sadece Filistin'in değil dünyanın sorunu olduğunu vurguladı.

        Saldırılarda doğanın ve tüm canlıların da zarar gördüğüne dikkati çeken Gülsen Tuncer; "Bundan erkekler, kadınlar, yaşlılar, gençler, kediler, köpekler, kuşlar, doğa, toprak, etkileniyor ve zehirleniyor. Yaşam maddi manevi çöküşe götürülüyor. O coğrafyadakiler çok sıcak şekilde, en yakıcı ve kötü biçimde bu savaşın içerisinde. Biz de her şeyiyle yaşamın enerjisini, ekonomisini değiştirmesi, insanların ruh halini değiştirmesiyle o savaşın içerisindeyiz. Bu mesajı vermek bizim görevimiz. Eğer barış istiyorsak sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için istemeliyiz. Bu oyunların hangi odaklar tarafından çıkarıldığını, bilinçli ve bilgili olarak öğrenmeliyiz. Ona göre kendimizi, ülkemizde oynanan oyunlara, dünyada oynanan oyunlara karşı bir zırh içine koymalıyız" ifadelerini kullandı.

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        #Gülsen Tuncer
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