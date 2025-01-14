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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gülsin Onay'dan Ocak ayında 3 konser

        Gülsin Onay'dan Ocak ayında 3 konser

        Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, ocak ayında İstanbul, Bodrum ve İzmir'de gerçekleştireceği konserlerde, Çaykovski'den Mozart'a, Türk bestecilerden seçkilere uzanan programlarla dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:43
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        Gülsin Onay'dan Ocak ayında 3 konser
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        Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, yeni yılda konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayının sonunda üç ayrı şehirde müzikseverlerle buluşacak olan Onay, her biri birbirinden özel programlarla sahne alacak.

        Onay, 22 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda keman sanatçısı Erkin Onay ve viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil ile bir trio konseri verecek. Konserin merkezinde, Çaykovski’nin anıtsal Piyano Trio’su olacak. Romantik dönemin en büyük triolarından biri olan eser, zengin ve dramatik yapısıyla dikkat çekiyor. Konserde ayrıca, Ahmed Adnan Saygun, Ekrem Zeki Ün ve Bogatay Köprülü’nün eserlerinden seçkiler sunulacak. Türk bestecilerin bu etkileyici eserleri, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

        25 Ocak Cumartesi saat 20.00’de ise Bodrum’da, Inspera Bodrum Kültür Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak olan Gülsin Onay, bu konserde solo performansıyla sahne alacak. Gecede Onay’ın piyano resitalinin yanı sıra, müzik felsefecisi Prof. Uğur Ekren’in de katılımıyla bir sohbet gerçekleştirilecek.

        Gülsin Onay, 27 Ocak’ta ise İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın doğum yıldönümünde düzenlenen özel bir konserde müzikseverlerin karşısında olacak. Bu anlamlı gecede Onay, Orkestra Akademisi eşliğinde, ünlü bestecinin 20 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek. Konsere dair Onay şu sözleri paylaştı: “Doğumunun yıldönümünde sevgili Mozart’ı anacağımız bu özel konserimizde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin büyülü atmosferinde Senfonik Tınılarla Orkestra Akademisi ve şef Tolga Taviş ile bir araya geleceğiz. Bu muhteşem eseri seslendirmek benim için büyük bir mutluluk olacak.”

        Konserlerin biletreli Mobilet, Biletinial, Biletix, Uchansanat.com'da satışa çıktı.

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        #Gülsin Onay
        #konser
        #piyano
        #Süreyya Operası
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