Gülümseten diyalogda yeni paylaşım Karabük'ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa'nın, bir yaşlı teyzeyle girdiği diyalog büyük ilgili görmüştü. Civa son paylaşımında, "Nazife teyzemizin talebini yerine getirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Samimi bir sohbetle gönlünü kazandık, dualarını aldık." dedi

Habertürk Giriş: 21.10.2025 - 12:18 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:29 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL