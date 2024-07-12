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        Haberler Gündem Güncel Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede | Son dakika haberleri

        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede

        İzmir'de Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerine yönelik düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 77 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:09
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        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
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        Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarındaki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alınan 16'sı kamu görevlisi 77 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        9 TEMMUZ'DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

        Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verilen 16'sı kamu görevlisi 78 şüphelinin yakalanması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da operasyon başlatılmıştı.

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        Operasyonda, zanlılardan 77'si gözaltına alınmış, birinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        ŞÜPHELİLER NE İLE SUÇLANIYOR?

        Soruşturma kapsamında şüphelilere "gümrüklü alandaki bazı konteynerlere öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin incelenmeden geçirilmesi, muayene ve laboratuvar usulsüzlüğü yapılması ile gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılması" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

        Öte yandan operasyon kapsamında 61 kişinin daha ifadesine başvurulmuş ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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        #GÜMRÜK
        #izmir aliağa
        #rüşvet
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