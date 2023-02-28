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Haberler Gündem 3. Sayfa Gümrük Muhafaza'dan 15 milyonluk "kaçak sigara" operasyonu
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Gümrük Muhafaza'dan 2 ilde 15 milyonluk "kaçak sigara" operasyonu

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2 kentte gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 20 milyon boş makaron ve 10 ton sigara filtresi ele geçirildi. Yaklaşık değeri 15 milyon lira olduğu belirlenen kaçak sigara ile ilgili soruşturmalar Adana ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülüyor

Gümrük Muhafaza'dan 15 milyonluk
AA

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince 2 ilde gerçekleştirilen "kaçak sigara" operasyonlarında yaklaşık 20 milyon boş makaron ve 10 ton sigara filtresi ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk operasyon kapsamında Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir tütün firması yakın takibe alındı. Denetim gerçekleştirmek üzere firmanın depo ve üretim tesislerine giden ekipler, bu esnada orada bulunan bir dorseye makaron kutularının yüklendiğini fark etti.

DEPO VE ARAÇTA ARAMALAR YAPILDI

Bandrollerin geçersiz olduğu tespit edilirken savcılıktan alınan arama kararını takiben firmanın deposunda ve araçta yapılan aramalarda 12 milyon 20 bin 400 boş makaron ve 10 ton sigara filtresi ele geçirildi.

İSTANBUL'A GİDEN TIR TAKİBE ALINDI

Diğer taraftan, aynı yerleşkeden makaron yüklü şekilde İstanbul’a hareket eden başka bir TIR da takibe alındı. Adana'dan getirilen makaronun Esenyurt'ta bulunan bir tütün firmasının iş yerine indirildiği belirlendi ve savcılıktan alınan talimatla gerçekleştirilen operasyonla toplamda 8 milyon boş makaron ele geçirildi.

YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen makaron ve sigara filtresinin yaklaşık 15 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmalar Adana ve Büyükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülüyor.

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