Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gümüşhane'de apartmanda kötü koku paniği | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de apartmanda kötü koku paniği

        Gümüşhane'de bir apartmandan yayılan kötü koku, paniğe neden oldu. Ekiplerin seferber olduğu olayda bir cesede ait olduğu sanılan kokunun buzdolabında unutulan bozuk etlerden kaynaklandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 00:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apartmanda kötü koku paniği
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, gece saatlerinde Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri apartmanın giriş katından gelen ağır koku nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CESET KOKUSU ŞÜPHESİ, PANİĞE NEDEN OLDU

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmede kokunun ceset kokusu olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, evde yaşlı bir kadın ile genç bir kızın yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

        Uzun süre ev sahibine ulaşmaya çalışan ekipler, daha sonra anahtarı temin etti. Savcılıktan alınan iznin ardından eve giren ekipler, ev içerisinde inceleme yaptı.

        KOKUNUN SEBEBİ BOZULAN ETLER

        İHA'nın haberine göre, yapılan kontrollerde apartmanı alarma geçiren kokunun evde elektrik sigortasının atması nedeniyle buzdolabında unutulan ve bozulan etlerden kaynaklandığı belirlendi. Olayın ardından ekipler normale dönerken, apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rize'de mersin balığı sağımı yapıldı

        Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yetiştirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığının sağımı gerçekleştirildi. (AA)

        #gümüşhane
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi