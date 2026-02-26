Canlı
        Gümüşhane'de okullar tatil edildi

        Gümüşhane'de okullar tatil edildi

        Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Gümüşhane'de okullar tatil edildi

        Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

        Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde de eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

