        Haberler Gündem 3. Sayfa Gümüşhane'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Gümüşhane'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 02:26 Güncelleme:
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaza, akşam saatlerinde Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hacıbey G. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada, 2 sürücü ile Emine Ç. ve Ali Kazancı, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kazancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #gümüşhane
        #Son dakika haberler
