        Gümüşhane'de taştan fışkıran 'draba çiçekleri' ilgi çekiyor

        Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sert kayaların arasından fışkıran ve halk arasında 'dolama' çiçeği olarak bilinen draba çiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Gümüşhane'de taştan fışkırdı

        Gümüşhane'nin zengin tarihini barındıran ve 'Eski Gümüşhane' olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi, bahar aylarında eşine az rastlanır bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor.

        Bölgedeki yalçın kayalıklar, yağışların bereketiyle birlikte sapsarı çiçeklerle bezendi.

        Bilimsel adı 'draba' olan, yöre halkının ise 'dolama' çiçeği dediği çiçekler, sert ve topraksız kayaların içinden adeta bir sanat eseri gibi yükseliyor.

        Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi camiler, kiliseler ve eski konaklarla birleşen bu sarı çiçek örtüsü, hem fotoğraf tutkunları hem de doğaseverler için eşsiz bir manzara oluşturuyor.

        "SARI GÖRÜNTÜSÜYLE MAHALLEYE İNANILMAZ BİR RENK KATIYOR"

        Mahalle sakinlerinden Olcay Lokman Özdamar, bu yıl çiçeklerin her zamankinden daha coşkulu açtığını belirterek, "Ben bu mahallede doğup büyüdüm. Eski Gümüşhane, tarihi bir yer olması sebebiyle zaten çok özeldir ancak bahar aylarında draba dediğimiz bu çiçeklerle bambaşka bir kimliğe bürünür. Bu çiçek genellikle şu gördüğünüz sert taşların üzerinde, oyukların içinde yetişiyor. Sarı görüntüsüyle mahalleye inanılmaz bir renk katıyor" dedi.

        Çiçeğin en büyük özelliğinin toprak istemeden, doğrudan kaya yarıklarından çıkması olduğunu vurgulayan Özdamar, bu yılki yoğunluğun sebebini yağışlara bağlayarak, "Normalde her bahar açar ama bu sene yağmurların fazla olması dolayısıyla çok daha yoğun bir şekilde açtılar. Biz bile her gün görmemize rağmen bu kadarını ilk kez görüyoruz. Taşın tam göbeğinden, hiçbir toprak desteği almadan fışkırıyor. Gümüşhane'mize gerçekten çok güzel bir görüntü sağlıyor" dedi.

        Dünya genelinde genellikle yüksek rakımlı, kayalık ve zorlu iklim koşullarında yetişen draba çiçeği, dayanıklılığıyla biliniyor. Çok az miktarda mineralle yetinebilen bu bitki, köklerini kaya çatlaklarına salarak hayata tutunuyor.

