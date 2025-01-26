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        Haberler Gündem Güncel Gümüşhane'de yolcu otobüsü kazasında 14 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de yolcu otobüsü kazasında 14 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de facianın eşiğinden dönüldü. Yolcu otobüsü istinat duvarına sürterek durabildi ve kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 23:26 Güncelleme: 26.01.2025 - 23:26
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        Gümüşhane'de facianın eşiğinden dönüldü! Yaralılar var
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        Gümüşhane'de yolcu otobüsünün istinat duvarına sürterek durabildiği kazada 14 kişi yaralandı.

        Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde Cemil Bektaş idaresindeki 61 AU 083 plakalı otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Hastanedeki yaraları ziyaret eden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 14 olduğunu aktardı.

        Baruş, yaralılardan 5'inin çocuk olduğunu belirterek, "Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre aralarında durumu ciddi olan yaralımız yok. İnşallah röntgen çekimleri de tamamlandıktan sonra taburcu edilecekler gibi görülüyor." dedi.

        Otobüsün yolda kayması sonucu kazanın meydana geldiğini dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

        "Olay yerinde gördüğümüz üzere kar yağışı vardı. Şoförün otobüsü kaydırması sonucu yandaki istinat duvarına çarpıyor. Daha sonra bariyerlere çarpıyor ve otobüsün sağ tarafındaki camlar patlıyor. Bunun neticesinde otobüsteki yolculardan bazıları cam kırıklarından yaralanıyor. Çok şükür hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Sağlık personelimiz 6 araç ve 18 personel ile hızlı bir şekilde müdahalede bulundu."

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