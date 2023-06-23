Afrikalı çocuklar için pedal çeviren grup, 3 günde 3 bin dolar bağış topladı



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)AFRİKA'da yardıma muhtaç çocuklar yararına bisiklet turu düzenleyen aralarında doktor, mühendis gibi farklı meslek dallarından kişiler olan macera tutkunu 'Ride25 Pioneers' grubu, Türkiye turuna Giresun'dan başladı. 3 günlük turlarında sponsorluklarla birlikte yaklaşık 3 bin dolarlık bağış toplayan grup, rotalarını Gürcistan sonrası Azerbaycan'a çevirecek. Gümüşhane´de mola veren 90 kişilik grubun öncüsü yazılım mühendisi İngiliz John Readman, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Amacımız çocuklar için para biriktirmek" dedi.

Afrika'da yardıma muhtaç çocuklara bağış toplamak için bisiklet turu düzenleyen, aralarında doktor, mühendis gibi farklı meslek dallarından kişiler olan macera tutkunu arkadaş tarafından kurulan 'Ride25 Pioneers' grubu, Türkiye´de tur düzenledi. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde turlar düzenleyen grup, bu yıl Türkiye turuna Giresun´dan start verdi. Afrikalı çocuklar yararına pedal çeviren grup, vardıkları Gümüşhane´de mola verdi. 3 günlük turlarında sponsorluklarla birlikte yaklaşık 3 bin dolarlık bağış toplayan grup, Bayburt, Artvin ve Ardahan´a geçip, rotalarını Gürcistan sonrası Azerbaycan'a çevirecek.

`AMACIMIZ ÇOCUKLAR İÇİN PARA BİRİKTİRMEK´

Gümüşhane´de bir otelde konaklayan grubun öncüsü İngiltere uyruklu yazılım mühendisi John Readman, "Giresun´dan Gümüşhane'ye geldik. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye´de bisiklet turları yapıyoruz. Gümüşhane´den sonra Türkiye´nin farklı illerine gideceğiz. Türkiye´den sonra Gürcistan sonra Azerbaycan´a devam edeceğiz. Biz Afrikalı çocuklara yardım toplamak için bu turları düzenliyoruz. Türkiye'yi ayrıca çok seviyoruz. Amacımız çocuklar için para biriktirmek. Sponsorların yanı sıra dernekler de bağışta bulundu. İnsanlar online olarak derneğimize yardımlarda bulunuyorlar ve üniformamızın arkasında gördüğünüz gibi reklamlarımız var. Bu reklamlardan da aynı zamanda sponsorluk geliri elde ediyoruz. Farklı yaşlardan farklı gruplarda, yine onlardan da aynı şekilde gelir elde ediyoruz" diye konuştu.

`İNANILMAZ BİR İLGİYLE KARŞILAŞIYORUZ´

Bisiklet grubunun üyesi Patricia Bacon da farklı bölgelerden insanları tanımanın çok etkileyici olduğunu belirterek, "Onların hayatımızın bir parçası olması bizi mutlu ediyor. İnsanların bize bakışı, insanların bize karşı yaklaşımı gerçekten inanılmaz. Türkiye'ye geldiğimiz zaman inanılmaz bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Daha önce böyle bir şeyi hiç görmemiştik. Özellikle bizi etkileyen şey, polisin bize eşlik etmesi ve o yolu bizle beraber yürümesi oldu. Aynı zamanda bizi çok şaşırttı. Bundan da ayrıca keyif aldık" ifadelerini kullandı.

`TÜRKİYE GEZİLMESİ VE GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR ÜLKE´

Türkiye´de gezilmesi ve görülmesi gereken birçok bölgenin olduğunu söyleyen Bacon, "Sosyal medyada ve diğer turizm platformlarında; özellikle insanların buraya ilgi göstereceğini ve burayı tanımak için çaba göstereceğini düşünüyorum. Türkiye gezilmesi ve görülmesi gereken bir ülke. Kesinlikle keşfedilmesi gerekiyor. Özellikle şu son zamandaki imkanlarla beraber mutlaka herkesin görmesini istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-06-23 10:50:11



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