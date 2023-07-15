Necmettin öğretmenin annesi: Babasına 'Şehit olacağım' demiş

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp aracı yakılan sınıf öğretmeni, Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) şehit edilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit oğlunu, kabri başında gözyaşlarıyla anan annesi Gülay Yılmaz, "Karne tatilinde çarşıdan geliyordu telefonda babasına `Görür de bakarsın, hissediyorum, ben şehit olacağım´ demiş. Rahatsızım diye her şeyi bana söylemedi. Kardeşine de `Anneme sürpriz yapacağım, geleceğimi söylemeyin´ demiş. Allah kimseye evlat acısı nasip etmesin" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz´ın 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada, Tunceli-Pülümür kara yolunda, PKK'lı teröristlerce yolu kesildi. Yılmaz´ın aracı yakılarak kaçırılıp, daha sonra da şehit edildi. Evlatlarının şehadetinin ardından, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra, ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak özlemini gidermeye çalışan şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, çocuklarından ayrı 6´ncı yılı da hüzünle karşıladı. Acılı aile, Torul ilçesinde her gün ziyaret ettikleri oğullarının mezarı başında dua ediyor.

`ÇOCUĞUM DAİMA HER ZAMAN İYİLERİN YANINDADIR´

Anne Gülay Yılmaz şehit öğretmen Necmettin Yılmaz´ın acısını 6 yıldır yüreklerinden taşıdıklarını belirterek "6 yıl geçti, bir yandan mutluyum, bir yandan mutsuzum. Allah'ıma hamdolsun bu şerefi bize nasip etti. Benim çocuğum şerefli insandı. Kimseye zarar vermez. Çocuğum daima her zaman iyilerin yanındadır. Benim çocuğum devleti için okudu. Milletine faydası olması için okuttu. Milletin çocuklarını kendisi gibi olmasını yetiştirdi. Benim çocuğumun bazı kelimelerini kaldıramadılar. Korktular ki dünyayı fethedecek. Hainleri Allah'a havale ediyorum. Ben çocuğumdan hevesliğimi alamadım. Benim çocuğum kendi okudu. Kendini meydana çıkardı. Çocuğumun cebine harçlık girmeden, çiçeği açmadan, kalemini elinden bırakmadan, benim çocuğumu bitirdiler. Allah da kötüye fırsat vermesin" diye konuştu.

`OĞLUM `ŞEHİT OLACAĞIM, HİSSEDİYORUM´ DEDİ´

Oğlunun babasına telefonda şehit olacağını söylediğini anlatan anne Yılmaz, "Oğlum karne tatilinde çarşıdan geliyordu, eve yaklaşmadan telefonda babasına `Görür de bakarsın, hissediyorum, ben şehit olacağım´ demiş. Üzülürdüm, çok stres yaparım, rahatsızım diye bana söylemedi. Gelmeden de kardeşine demiş ki "Ben demiş anneme sürpriz yapacağım söylemeyin´ Allah kimseye evlat acısı nasip etmesin. Milletimiz, devletimiz var olsun. Tüm şehit annelerimize Allah sabırlar versin. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

`SADECE BEDENİ BİZİ TERK ETTİ´

Baba Hamit Yılmaz da "Oğlumun yanımızda olmadığı 6´ncı yıla girdik. Her zaman dualarla yad ediyoruz. 6 yıl bize şu anda dün gibi geliyor. Zaman nasıl geçiyor, o kavramı biz unuttuk. Necmettin öğretmen hala bizim içimizde, aramızda, yalnız değiliz elhamdülillah. Bizi yalnız bırakmadı. Sadece bedeni bizi terk etti. Bedava değil bu vatan, kanla sulanmış. Her bastığımız toprak zerresi kan, bu sebeple atalarımızın mirasına sımsıkı sarılacağız. Dersimize iyi çalışacağız. Dağdaki asalaklar gibi olmayıp, mühendisler, doktorlar yetiştireceğiz. İnşallah başarılı olacağız. Bu da şu andaki evlatlarımızın, okuyan evlatlarımızın sayesinde olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan UÇAR

2023-07-15 15:53:48