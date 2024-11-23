Necmettin öğretmensiz 8'inci Öğretmenler Günü

TUNCELİ'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen 8'inci 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyor.

Şanlıurfa Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı, daha sonra da şehit edildi. Şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, evlatlarının şehadetinin ardından ona olan özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra, ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışıyor. 8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından geçen 8’inci 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyor.

‘DİLE GETİRİLMESİ ÇOK ZOR’ Şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, içinin buruk olduğunu ifade ederek, “Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz hayatı boyunca öğretmen olduktan sonra bir kere Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ömrü vefa etmedi. Şehit oğlum Necmettin, Siverek’te öğrencilerine karnelerini verdikten sonra bir haftalık semineri tamamlayıp bir hafta sonra yola çıktı. Elazığ-Tunceli güzergahında Pülümür’e 18 kilometre kala ‘Kınalı Köprü’ denilen vadide yolu kesilip alıkonularak, aracı yakılarak şahadete ulaştı. 27 günlük bir arama sürecimiz oldu. Bu bir baba için dile getirilmesi çok zor, duygularıma hakim olamıyorum. Biraz buruk bir süreç” diye konuştu.