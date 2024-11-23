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        Necmettin öğretmensiz 8'inci Öğretmenler Günü

        TUNCELİ'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen 8'inci 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:30
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        Necmettin öğretmensiz 8'inci Öğretmenler Günü
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        TUNCELİ'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra aracı yakılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen 8'inci 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyor.

        Şanlıurfa Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı, daha sonra da şehit edildi. Şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, evlatlarının şehadetinin ardından ona olan özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra, ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışıyor. 8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından geçen 8’inci 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyor.

        ‘DİLE GETİRİLMESİ ÇOK ZOR’

        Şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, içinin buruk olduğunu ifade ederek, “Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz hayatı boyunca öğretmen olduktan sonra bir kere Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ömrü vefa etmedi. Şehit oğlum Necmettin, Siverek’te öğrencilerine karnelerini verdikten sonra bir haftalık semineri tamamlayıp bir hafta sonra yola çıktı. Elazığ-Tunceli güzergahında Pülümür’e 18 kilometre kala ‘Kınalı Köprü’ denilen vadide yolu kesilip alıkonularak, aracı yakılarak şahadete ulaştı. 27 günlük bir arama sürecimiz oldu. Bu bir baba için dile getirilmesi çok zor, duygularıma hakim olamıyorum. Biraz buruk bir süreç” diye konuştu.

        ‘SANKİ EVLADIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ’

        Tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutlayan şehit Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay Yılmaz, “Necmettin oğlum olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Verene de Allah yardım eylesin. Tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Şehit ailelerine de bizlere de Allah sabır ihsan eylesin. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Şu anda sanki Necmettin evladım benim gözümün önüne geldi. Evladımın, ölümünün 8'inci senesine dönüyoruz. Allah’a şükretmekten, Allah’a sığınmaktan başka sebebimiz yok. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. İmanla, kuranla, dünyada da ahirette de yüzümüzü kara çıkarmasın. Anlımız pak yüzümüz ak gitmeyi nasip eylesin. Necmettin’in annesi olarak devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Askerimize kuvvet nasip eylesin. Allah kahhar ismiyle düşmanımızı kahrı perişan eylesin” dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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