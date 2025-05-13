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        Gümüşhane'de hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:55
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        Gümüşhane'de hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö.’nün (45) kontrolünü yitirdiği 06 FT 2114 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan‘ın (12) hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan sürücü ile T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ve T.B.Ö. (3) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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