Gümüşhane'de şehit çocuğu için sünnet töreni düzenlendi

Gümüşhane'de şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un 7 yaşındaki oğlu Miraç Tok için sünnet töreni yapıldı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de etkili olan sağanakta, Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un oğlu Miraç Tok için Köse Kaymakamlığınca sünnet töreni düzenlendi.

Valilik makam arabasının tahsis edildiği 7 yaşındaki Miraç, jandarma, polis, mehter takımı ve vatandaşların oluşturduğu konvoyla Köse ilçesinde gezdirildi.

Şehidin evine kadar süren konvoy sonrası dua edilerek Miraç Tok'a çeşitli hediyeler veridi.

Vali Alper Tanrısever, Köse halkının şehidine ve şehidin emanetine sahip çıktığını söyledi.

Şehidin eşi Hacer Tok ise devletin bir kez daha arkalarında olduğunu hissettiklerini, iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakılmadıklarını, iyi günleri coşkuyla geçtiği için mutlu olduklarını söyledi.

Tok, "Hüznümüz çok farklı ama sevincimiz o yönde daha farklı. Allah razı olsun. İyi ki varlar. Kimseye muhtaç değiliz. Kimse böyle coşkulu bir tören yapamaz. Biz devletimiz sayesinde yaptık." ifadelerini kullandı.