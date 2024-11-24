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        Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ediliyor

        Kar nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolunda mahsur kalan 600 kişi, Kelkit ilçesinde misafir ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:07 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:12
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        Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ediliyor
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        Kar nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolunda mahsur kalan 600 kişi, Kelkit ilçesinde misafir ediliyor.

        Gümüşhane-Erzincan kara yolunda öğle saatlerinde başlayan kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolu araç geçişlerine kapatıldı. Kara yolunda mahsur kalanlar Kelkit ilçesinde çeşitli kurumlarda misafir ediliyor.

        Gümüşhane Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, ​​​​​​​Gümüşhane ile Erzincan kara yolunun Kelkit-Erzincan arasında bulunan Pöske Dağı mevkisinde saat 16.00 civarında yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kara yolunun iki yönlü araç trafiğine kapatıldığını söyledi.

        Baruş, araç trafiğine kapatılan yolda mahsur kalan 600 kişinin, Kelkit ilçesindeki otel, yurt, öğretmenevi, cami ve mescitlere yerleştirildiğini belirterek, "İlçe merkezinde misafir edilen vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçları Kelkit Kaymakamlığımızca karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

        Vali Baruş, Erzincan-Kelkit kara yolu Yeniyol Jandarma kara yolu mevkisinde 6 tır ile 3 sivil araçta bulunan 15 kişinin karakol binasında misafir edildiği bilgisini paylaştı.

        Baruş, "Karayolları ekiplerince Kelkit-Erzincan kara yolunu trafiğe açma çalışmaları devam etmekte olup, yolun güvenli hale getirilmesinden sonra araçlara yola çıkma izni verilecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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