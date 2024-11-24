Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ediliyor

Baruş, araç trafiğine kapatılan yolda mahsur kalan 600 kişinin, Kelkit ilçesindeki otel, yurt, öğretmenevi, cami ve mescitlere yerleştirildiğini belirterek, "İlçe merkezinde misafir edilen vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçları Kelkit Kaymakamlığımızca karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Gümüşhane Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, ​​​​​​​Gümüşhane ile Erzincan kara yolunun Kelkit-Erzincan arasında bulunan Pöske Dağı mevkisinde saat 16.00 civarında yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kara yolunun iki yönlü araç trafiğine kapatıldığını söyledi.

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