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        Kelkit'teki hayvan pazarı şap hastalığı riskine karşı tedbir amaçlı kapatıldı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı riskine karşı tedbir amacıyla kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:38
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        Kelkit'teki hayvan pazarı şap hastalığı riskine karşı tedbir amaçlı kapatıldı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı riskine karşı tedbir amacıyla kapatıldı.

        Kelkit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Komşu illerimizde görülen şap hastalığının bölgemizdeki hayvanlarımıza bulaşmasını engellemek ve olası bir salgını önlemek amacıyla Kelkit Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        İlçedeki pazarın girişine konuya ilişkin duyuru asıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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