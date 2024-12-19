Kelkit'teki hayvan pazarı şap hastalığı riskine karşı tedbir amaçlı kapatıldı

Kelkit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Komşu illerimizde görülen şap hastalığının bölgemizdeki hayvanlarımıza bulaşmasını engellemek ve olası bir salgını önlemek amacıyla Kelkit Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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