Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Karaşeyh köyünde M.Ş'nin ev ve eklentilerinde dedektör köpekleriyle arama yapıldı.
Aramada, 500 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 21 tüfek mühimmatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
M.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Gümüşhane Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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