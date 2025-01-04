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        Gümüşhane'de kara yoluna inen yaban keçileri görüntülendi

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kara yoluna inen yaban keçileri, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 13:35 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:35
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        Gümüşhane'de kara yoluna inen yaban keçileri görüntülendi
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kara yoluna inen yaban keçileri, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Pekün Dağı mevkisinde kara yoluna inen yaban keçileri, bölgede aracıyla seyreden İsrafil Nas tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Nas, AA muhabirine, dağlık alandaki sürüden ayrılan birkaç yaban keçisinin yola indiğini söyledi.

        Yaban keçilerini fark edince yavaşlayarak cep telefonuyla görüntü aldığını belirten Nas, keçilerin kente farklı güzellik kattığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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