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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:33
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İnönü Mahallesi'nde Z.A'nın evinde yapılan aramada 1,04 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

        Z.A. ve A.İ'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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