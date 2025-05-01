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        Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:45
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        Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

        Kent merkezine 45 kilometre mesafede, Zigana Dağı eteklerindeki tabiat parkı adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla dikkati çekiyor.

        Karın erimesiyle tam doluluk oranına ulaşan Limni Gölü, doğaseverlere göl çevresinde keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesisin işletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine, hazırlıkları tamamlayarak yeni sezona başladıklarını söyledi.

        Eroğlu, tabiat parkının konaklama, restoran ve piknik alanıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladığını belirterek, "Bu yıl hedefimiz 250-300 bin misafir ağırlamak. Karın erimesiyle gölün su seviyesi, en yüksek seviyeye ulaştı." dedi.

        Herkesi Limni Gölü'ne davet eden Eroğlu, tabiat parkında misafirlere kuş sesleriyle doğanın içerisinde bol oksijenli ve dinlendirici bir imkan sunulduğunu vurguladı.

        Ziyaretçilerden Murat Demir ise Limni Gölü Tabiat Parkı'na ilk defa geldiğini anlatarak, "Arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Pikniğimizi yaptık, kaz ve ördeklerin fotoğrafını çektik. Doğal bir güzellik var. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

        Nevin Çelik de Limni Gölü'nün çok güzel olduğunu dile getirerek, "Keyifli vakit geçirdim. Artvin'de Karagöl var, oraya benziyor. Bayağı güzel, çok beğendik." ifadelerini kullandı.

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