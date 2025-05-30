Gümüşhane'de yaralı karaca tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekiplerinin teslim aldığı karaca, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçeye bağlı Günyüzü köyünde boynundan ve ayağından yaralı olan karacayı fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

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