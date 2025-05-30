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        Gümüşhane'de yaralı karaca tedavi altına alındı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:27
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        Gümüşhane'de yaralı karaca tedavi altına alındı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Günyüzü köyünde boynundan ve ayağından yaralı olan karacayı fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ekiplerinin teslim aldığı karaca, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Karacanın tedavisinin ardından doğal yaşama salınacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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