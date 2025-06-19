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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Gümüşhane'de konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Tütün bağımlılığının, diğer bütün bağımlılıklar gibi yıkıcı etkilerinden insanımızı koruyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:21 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:32
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Gümüşhane'de konuştu:
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Tütün bağımlılığının, diğer bütün bağımlılıklar gibi yıkıcı etkilerinden insanımızı koruyacağız." dedi.

        Gümüşhane Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, yaptığı konuşmada, insanın ve insanlığın bağımlılığıyla ilgili büyük bir mücadelelerinin olduğunu söyledi.

        Dinç, bağımlılıkla ilgili büyük bir yangının var olduğunu dile getirerek, "Bu yangının farkında olarak hiç vakit kaybetmeden birinci önceliğimizi bağımlılıkla mücadele haline getirerek gece gündüz çalışmalar yapıyoruz. Şayet herhangi bir şekilde bir kardeşimiz bağımlı olduysa onu kendi kaderine terk etmek, yalnız bırakmak gibi bir duruma düşürmüyoruz." diye konuştu.

        Türkiye çapında 105 YEDAM'ın hizmet verdiğini belirten Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız ücretsiz bir şekilde ve gizlilik esaslı hizmet veriyorlar. Dolayısıyla bir kardeşimiz bağımlı olduğunda ya da tanıdığınız birisi bağımlıysa hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla buraya gelip hem ücretsiz bir şekilde hizmet alabilirsiniz hem de buradaki hizmetinizin hayatınızın hiçbir döneminde sizi olumsuz bir şekilde yansımayacağını bilerek gizlilik esasından hizmet alabilirsiniz. Burada çalışan arkadaşlarımız bu konuda uzman arkadaşlarımız. Türkiye çapında standart hale getirdiğimiz, dünyada örnek olarak gösterilen yapılandırılmış bir tedavi rehabilitasyon programımız var. Gönül rahatlığıyla hizmet almak mümkün."

        Gümüşhane YEDAM'dan en çok tütün bağımlılığıyla ilgili hizmet alındığını bildiren Dinç, "Gümüşhane ile alakalı bildiğimiz bir gerçek var. Gümüşhane tütün bağımlılığı Türkiye ortalamasının üstünde. İnşallah YEDAM'daki hizmetlerimiz şubemizin hizmetleriyle, önleme çalışmalarıyla bu rakamları aşağı çekeceğiz. Gümüşhane'yi sağlıklı bir şehir haline getireceğiz. Tütün bağımlılığının, diğer bütün bağımlılıklar gibi yıkıcı etkilerinden insanımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

        Dinç, tütün bağımlılığına bağlı her yıl Türkiye'de 100 bin insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Bu çok olağanüstü bir rakam, çok kabul edilemez bir rakam. O yüzden tütün bağımlılığı da toplumumuzda çocuklarımızdan gençlerimizden silinsin istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Gümüşhane'de YEDAM'a en çok başvurunun kumar bağımlılığıyla alakalı geldiğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:

        "Kumar bağımlılığı meselesi bütün Türkiye'de ciddi bir mesele olarak karşımızda duruyor. Gümüşhane'de de karşımızda duruyor. Maalesef her gittiğimiz yerde kumar bağımlılığıyla alakalı çok büyük bir problemin olduğunu görüyoruz. Bununla alakalı hem yerel düzeyde önleme çalışmaları, rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz hem de devletimizle ortak politikalar belirleme anlamında işleyen kanunlar geliştirme anlamında görüşmeler yapıyoruz. İnsanımızı korumak anlamında hangi sivil toplum çalışmaları yapılabilir ya da hangi kanuni düzenlemeler yapılabilir konusunda bir yol haritası çiziyoruz. İnşallah yakın zamanda bu çalışmalarımız meyvesini alacağımıza inanıyoruz."

        "Kumar bağımlılığı büyük bir tehdit olarak insanımızın üzerine üzerine geliyor." diyen Dinç, bu konuda acil hukuki düzenlemelere, yasal yaptırımlara, yeniden düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğuna işaret etti.

        Genel Başkan Mehmet Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Maalesef endüstri 'şans, talih, bahis' diyor, 'kumar' demiyor. Ama biliyoruz ki bunların herhangi bir şekilde farklı isimlerle adlandırılsa da kumardan farkı yok. Bunlar da kumardır. Yasal kumar, yasal olmayan kumar diye bir şey konuşuluyor. Yasal kumar ile yasal olmayan kumarın birbirinden farkı yoktur. Bir tanesi ne kadar zarar veriyorsa öteki de o kadar zarar veriyor. Dolayısıyla her biri insanımız için aynı potansiyel riski taşıyor. Bu nedenle de hepsiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak mücadele ediyoruz."

        Dinç, beraberinde Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu, Şube Başkanı Selami Öktem ile Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'u da makamında ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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