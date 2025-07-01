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        Gümüşhane'de yaylalardaki 38 kaçak yapı için yıkım kararı alındı

        Gümüşhane'de çeşitli yaylalardaki 38 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:04
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        Gümüşhane'de yaylalardaki 38 kaçak yapı için yıkım kararı alındı
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        Gümüşhane'de çeşitli yaylalardaki 38 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il sınırları dahilindeki yaylalarda Jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerince denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Merkez ilçeye bağlı Çorak köyü Karabina Yaylası, Kayabaşı köyü Yeni Yayla ve diğer yayla alanlarında kaçak yapıların tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bir süre önce basın yayın organlarında haber ve görüntülere de konu olan 18 konteyner, 16 betonarme/yığma yapı, 3 bungalov ve 1 baraka olmak üzere 38 yapı ile ilgili olarak İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından bugün itibarıyla yıkım/kaldırma kararı verildiğinin altı çizildi.

        Açıklamada, yapıların sahiplerine yıkım kararlarının tebliği ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından konteyner ve yapıların yıkımına/kaldırılmasına gecikmeksizin başlanacağı kaydedildi.

        Ayrıca, mera alanlarını tahrip ederek kaçak yapı yapanlar hakkında 3091 sayılı kanun hükümleri gereğince yürütülen müdahalenin meni işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağına işaret edilen açıklamada, 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri gereğince de idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildi.

        Yaylalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekiplerince denetimlerin aralıksız devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, denetimler neticesinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yapılarla ilgili İl Encümeni tarafından karar alındıktan sonra yıkım işlemlerine başlanacağı aktarıldı.

        Açıklamada, "İlimiz yaylalarında kaçak yapı yapılmasına asla müsamaha gösterilmeyecek, bu yapıları yapanlar ve yapılması için yardımcı olanlar hakkında da yasal işlem başlatılması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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