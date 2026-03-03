Canlı
        Gümüşhane Haberleri

GÜNCELLEME - Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı

        GÜNCELLEME - Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı

        Heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:12
        GÜNCELLEME - Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı

        Heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ulaşıma açıldı.

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki tünelin giriş kısmına yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, AA muhabirine, heyelan nedeniyle yolun çift yönlü trafiğe kapatıldığını söyledi.

        İlgili kurumların ekiplerinin bölgede önlem aldığını belirten Turgut, bölgeye ulaşımın Araköy köyünden sağlandığını kaydetti.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yol, çift yönlü ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

