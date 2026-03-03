Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki tünelin giriş kısmına yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, AA muhabirine, heyelan nedeniyle yolun çift yönlü trafiğe kapatıldığını söyledi. İlgili kurumların ekiplerinin bölgede önlem aldığını belirten Turgut, bölgeye ulaşımın Araköy köyünden sağlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.