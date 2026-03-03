Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Haberleri

        Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Gümüşhane-Giresun kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.


        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesindeki tünelin giriş kısmına yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, AA muhabirine, heyelan nedeniyle yolun çift yönlü trafiğe kapatıldığını söyledi.

        İlgili kurumların ekiplerinin bölgede önlem aldığını belirten Turgut, bölgeye ulaşımın Araköy köyünden sağlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane-Giresun kara yolunda heyelan
        Gümüşhane-Giresun kara yolunda heyelan
        Gümüşhane'de heyelan karayolunu kapattı
        Gümüşhane'de heyelan karayolunu kapattı
        Gümüşhane Belediyesince ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıy...
        Gümüşhane Belediyesince ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıy...
        Şiran'da yerleşim alanında vaşak görüntülendi
        Şiran'da yerleşim alanında vaşak görüntülendi
        Tecrübeli başantrenör, eski öğrencileriyle geleceğin voleybolcularını yetiş...
        Tecrübeli başantrenör, eski öğrencileriyle geleceğin voleybolcularını yetiş...
        Gümüşhane'de 104 köy yolu ulaşıma kapandı
        Gümüşhane'de 104 köy yolu ulaşıma kapandı