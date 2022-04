Gümüşhane'de 5 bin ceviz fidan dağıtıldı

Gümüşhane'de vatandaşlara 5 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Bursa’dan getirilen ve Gümüşhane iklimine en uygun ceviz türlerinden birisi olan 5 bin adet ‘fernor fernette’ cinsi ceviz fidanı vatandaşlara Fatih Parkında düzenlenen törenle dağıtıldı.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Gümüşhane’nin en önemli ürünlerinden olan pestil ve kömenin hammaddesinin ceviz olduğunu söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentteki her yerin cevizlerle kaplanması gerektiğini söyledi.

Fidan dağıtımı töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Bu fidanların toprağımızla buluşması çok önemli, bunları lütfen iyi bir şekilde toprağımızla buluşturun, büyümelerini gelişmelerini sağlayalım. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Alan bütün kardeşlerimize de bereketle güzel ürünler vermesini rabbimden temenni ediyorum” dedi.



“Gerekirse evlerimizin balkonunda bile sebze yetiştireceğiz”

Dünyada gıda üretiminde sorunlar olduğunu ve bu sorunların ilerleyen yıllarda daha da artacağını belirten AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise “Bugün alacağınız bu ceviz fidanlarını inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren Bahçecik Barajı’ndan gelen sularla birlikte sulayabileceksiniz. Değerli kardeşlerim çok üretim yapmamız lazım. Dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği diye bir gerçek var. Bunu herkes kabul ediyor. Görünen de şu ki nüfus arttıkça, gıda azalacak. Şu andaki gıda üretimi 2035 yılında bugünkü üretimden yüzde 12 daha az olacak dünya genelinde ama nüfus da 1 milyar daha artacak. Buradan da iki sonuç çıkacak, gıda fiyatları artacak ve gıdaya ulaşım zorlaşacak. Bu nedenle bu fırsatları çok iyi değerlendireceğiz, gerekirse evlerimizin balkonunda bile sebze yetiştireceğiz. Gümüşhane’de biz şu anda Köse, Şiran ve Kelkit’teki bütün arazilerimizi sulamak için barajlar, göletler inşa ediyoruz. Şu an çok iyi bir seviyeye geldik. Gümüşhane’mizi Doğu Karadeniz’in gıda deposu haline getireceğiz” diye konuştu.



“Biz destek vereceğiz, sizler üreteceksiniz”

Cevizin Gümüşhane ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de “Gümüşhane Belediyesi olarak biz ilk defa fidan dağıtıyoruz. Bu ilk ama bunun devamı olacak. Bursa’dan yaklaşık 5 bin adet fernor fernette cinsi ceviz fidanı getirttik. Bizim iklim şartlarımıza uygun. Bunun yanında yine biliyorsunuz şehrimiz hem elma hem de armut çeşitleriyle bol bir şehir. İnşallah yanında bir kaç tane fidanla bunları da size hediye edeceğiz. Biz destek vereceğiz, sizler üreteceksiniz. Ülkemizde biliyorsunuz pestil ve kömenin en güzel üretildiği ve lezzetiyle en kaliteli ili Gümüşhane. Bunun ham maddesi ceviz, onun için bizim dağlarımız, taşlarımız her yer ceviz olmalı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.