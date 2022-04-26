Gümüşhane'de 5 bin ceviz fidan dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de 5 bin ceviz fidan dağıtıldı

İHA

Gümüşhane'de vatandaşlara 5 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Gümüşhane'de 5 bin ceviz fidan dağıtıldı

Gümüşhane'de vatandaşlara 5 bin adet ceviz fidanı dağıttı.
Bursa’dan getirilen ve Gümüşhane iklimine en uygun ceviz türlerinden birisi olan 5 bin adet ‘fernor fernette’ cinsi ceviz fidanı vatandaşlara Fatih Parkında düzenlenen törenle dağıtıldı.
Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Gümüşhane’nin en önemli ürünlerinden olan pestil ve kömenin hammaddesinin ceviz olduğunu söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentteki her yerin cevizlerle kaplanması gerektiğini söyledi.
Fidan dağıtımı töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Bu fidanların toprağımızla buluşması çok önemli, bunları lütfen iyi bir şekilde toprağımızla buluşturun, büyümelerini gelişmelerini sağlayalım. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Alan bütün kardeşlerimize de bereketle güzel ürünler vermesini rabbimden temenni ediyorum” dedi.

“Gerekirse evlerimizin balkonunda bile sebze yetiştireceğiz”
Dünyada gıda üretiminde sorunlar olduğunu ve bu sorunların ilerleyen yıllarda daha da artacağını belirten AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise “Bugün alacağınız bu ceviz fidanlarını inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren Bahçecik Barajı’ndan gelen sularla birlikte sulayabileceksiniz. Değerli kardeşlerim çok üretim yapmamız lazım. Dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği diye bir gerçek var. Bunu herkes kabul ediyor. Görünen de şu ki nüfus arttıkça, gıda azalacak. Şu andaki gıda üretimi 2035 yılında bugünkü üretimden yüzde 12 daha az olacak dünya genelinde ama nüfus da 1 milyar daha artacak. Buradan da iki sonuç çıkacak, gıda fiyatları artacak ve gıdaya ulaşım zorlaşacak. Bu nedenle bu fırsatları çok iyi değerlendireceğiz, gerekirse evlerimizin balkonunda bile sebze yetiştireceğiz. Gümüşhane’de biz şu anda Köse, Şiran ve Kelkit’teki bütün arazilerimizi sulamak için barajlar, göletler inşa ediyoruz. Şu an çok iyi bir seviyeye geldik. Gümüşhane’mizi Doğu Karadeniz’in gıda deposu haline getireceğiz” diye konuştu.

“Biz destek vereceğiz, sizler üreteceksiniz”
Cevizin Gümüşhane ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de “Gümüşhane Belediyesi olarak biz ilk defa fidan dağıtıyoruz. Bu ilk ama bunun devamı olacak. Bursa’dan yaklaşık 5 bin adet fernor fernette cinsi ceviz fidanı getirttik. Bizim iklim şartlarımıza uygun. Bunun yanında yine biliyorsunuz şehrimiz hem elma hem de armut çeşitleriyle bol bir şehir. İnşallah yanında bir kaç tane fidanla bunları da size hediye edeceğiz. Biz destek vereceğiz, sizler üreteceksiniz. Ülkemizde biliyorsunuz pestil ve kömenin en güzel üretildiği ve lezzetiyle en kaliteli ili Gümüşhane. Bunun ham maddesi ceviz, onun için bizim dağlarımız, taşlarımız her yer ceviz olmalı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: Gümüşhane Bahçecik Barajı, 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Gümüşhane Bahçecik Barajı, 2050 yılına ...
Bahçecik Barajı’nda su tutma töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bahçecik Barajı’nda su tutma töreni gerçekleştirildi
Gümüşhane’de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi ...
Gümüşhane’nin yeraltı sarayı ziyaretçi kabulüne başladı Dünyaca ünlü damlataşı Karaca Mağarası ziyaretçilerini bekliyor Yer altındaki gizemli dünya yeniden kapılarını ziyaretçilerine açtı
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin yeraltı sarayı ziyaretçi kabulüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.