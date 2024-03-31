Gümüşhane Belediye başkan adayları kimlerdir? Gümüşhane Belediyesi hangi partide? Gümüşhane Belediye başkanı kimdir?
Gümüşhane Belediyesi hangi partide? Gümüşhane Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Gümüşhane Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Gümüşhane Belediyesini hangi parti kazandı ve Gümüşhane Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Gümüşhane yerel seçim sonuçları..
Gümüşhane BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanlığını 9182 alınan oy ve %49.16 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ercan Çimen kazanmıştır.
Gümüşhane Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Milliyetçi Hareket Partisi 4
Adalet ve Kalkınma Partisi 2
Gümüşhane BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİİREM GAMZE DEMİRCİ - DSP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı MEHMET KABAYEL - HÜDAPAR Gümüşhane Belediye Başkan Adayı AKIN DEMİR - SP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı HAMZA ÇAKIR - DEVA Gümüşhane Belediye Başkan Adayı AYDIN ÖZATLI - HAKPAR Gümüşhane Belediye Başkan Adayı YUSUF ÇİMEN - YENİDEN REFAH Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ŞERİF AKINTÜRK - DP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı HACI İSMAİL ŞAHİN - BBP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı BEDRİ AĞAÇ - CHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ERCAN ÇİMEN - AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ZEYNEL ABİDİN ÇORLU - AP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı GÖKTUĞ GÜRLER - ZP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı VEDAT SONER BAŞER - MHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı BORA ÇOLAKOĞLU - TKH Gümüşhane Belediye Başkan Adayı DURAN KOÇ - HKP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ZEKAİ ARAZ - ABP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı FEVZİ ÜLKER - MP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ABDULKERİM ZIRIĞ - DEM Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı AYTAÇ GÜNDÜZ - BTP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ALİ ATEŞ - İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı
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