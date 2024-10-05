Gündüzleri sıcaklık ve ışığın etkisi altında çiçeklerini kapalı tutan bu bitki, akşamları daha serin ve nemli bir ortamda açılarak hem kendini aşırı buharlaşmadan korur hem de tatlı kokusuyla tozlaştırıcıları kendine çeker. Akşam saatlerinde yayılan bu koku, bitkinin tozlaşma sürecinde önemli bir rol oynar.