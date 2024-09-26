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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Günay Güvenç: Elimden geleni yapıyorum - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Günay Güvenç: Elimden geleni yapıyorum

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve "Önümde Muslera var. Hem ona baskı yapmak görevim, hem de kendimi hazır tutmak... Elimden geleni yapıyorum." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 00:38 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:38
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        "Elimden geleni yapıyorum"
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        UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Günay Güvenç, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli kalecinin o sözleri:

        Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin üzüntüsü vardı. UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istiyorduk. Benim de ilk Avrupa Ligi maçım oldu. Derbide aldığımız mutluluğu bu maça da taşıdık ve galip geldik.

        Fernando Muslera ile çalışmaktan mutluyum. Çok şeyler öğreniyorum, öğrenmenin yaşı yoktur. Bana hep destek oluyor. Formayı özlüyorum, maç oynamak ve kendimi göstermek istiyorum. Bunu sabırla yapmam lazım, önümde Muslera var. Hem ona baskı yapmak görevim, hem de kendimi hazır tutmak... Elimden geleni yapıyorum.

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