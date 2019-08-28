Günaydın Mesajları
Sabahın ilk saatlerinde kim istemezki sevdiği insana ‘günaydın’ demek! Peki o sevdikleriniz yakınınızda değil de uzaktaysa, işte o zaman güzel bir mesaj gönderebilirsiniz. Hem siz günaydın mesajları ile göndererek kendinizi mutlu hissedin hem de sevdikleriniz mutlu olsun.
İşte biz de bu noktada sizlere en güzel mesajları ve sözleri bir araya getirdik. İster sözlü ister resimli bir günaydın mesajı göndermek isterseniz sizin için hazırladığımız içeriğe göz gezdirebilirsiniz.
Not: Şu an ilk başlık altında bulunan görseller ve sözler ‘sevgiliye günaydın mesajları’ adı altında hazırlanmıştır. Sayfamızda alta doğru ilerledikçe etkileyici, anlamlı, komik mesajlar hatta şiirler de bulabilirsiniz.
SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJLARI
- Günün kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın Hayatım...
- Güneş doğudan doğmaz, yatağımda, yanımda yükselir. Günaydın gün ışığım! Günaydın aşkım...
Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!
Gece bitti. Sabah başladı. Şimdi uyanma ve sana sarılma zamanım geldi. Günaydın aşkım!
Keşke bir zaman makinem olsaydı ve uyandığında her gün orada olabilseydim. Günaydın!
Öğleden sonraya kadar sana ulaşamayacağımı biliyorum ama yine de günaydın demek istedim.
- Öğleden sonraya kadar sana ulaşamayacağımı biliyorum ama yine de günaydın demek istedim.
Beni her zaman dünyanın en güzel kadınıymışım gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim. Günaydın aşkım!
Sabah kahvemin cappuccino, latte veya mocha olup olmaması umrumda değil. En sevdiğim kahve, seninle paylaştığım kahve. Günaydın!
- Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Günaydın hayatım...
Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!
- Eskiden Türk kahvesi içmek için uyanırdım. Şimdi beraber içebilmek için uyanıyorum. Günaydın sevgilim!
ANLAMLI GÜNAYDIN MESAJLARI
Bu bölümde sizler için anlamlı ve birazda sitem dolu günaydın mesajları hazırladık. Bu mesajları arkadaşlarınız için paylaşabilirsiniz. Bu bölümün bir alt başlığında ise komik günaydın mesajları bulabilirsiniz.
- Selam olsun; tuttuğu eli bir ömür bırakmayana, o elin demlediği çayda huzur bulana. Günaydın!
- Hiç kimseyi beklemiyorsan artık, huzuru bulmuşsun demektir. Günaydın!
- Kafana göre dön dünya. Ne sen umrumdasın ne de senin gibi dönenler. Günaydın!
- Parkta salıncak sırası bekleyen çocuk gibi bekledim seni. Biraz heyecan, biraz da salıncağı başkası kapacak korkusu işte. Günaydınlar!
KOMİK GÜNAYDIN MESAJLARI
Bu bölümde sizlere komik günaydın mesajları hazırladık. Arkadaşlarınıza ya da akrabalarınza gönderebilirsiniz.
- Dünyanın en güzel cümleri bırakta biraz daha uyuyalım :) Günaydınlar :)
- Klasik anne sözü: Gece yatmaz, sabah kalkmaz. Günaydınlar :)
- Uyan uyan nereye kadar, salıverin uyuyalım :) Günaydınlar:)
- Horozdan önce uyananlar:) Günaydınlar:)
- Kurduğum alarmdan bile önce uyanıyorum:) Günaydınlar:)
- Uyanda balığa gidelim, gidelim de daha balıklar bile uyanmadı ki... :) Günaydınlar :)
ETKİLEYİCİ GÜNAYDIN MESAJLARI
Bu bölümde ise sizlere resimsiz etkileyeci ve kısa günaydın mesajları hazırladık. Eğer sabahın ilk saatlerinde arkadaşınızı etkilemek istiyorsanız bunlar tam size göre...
(G)üne iyi başla,
(Ü)zgün olma,
(N)efret etme,
(A)şkı yaşa,
(Y)aşamı sev,
(D)ünü unut,
(I)şığını yansıt,
(N)e olursa olsun gülmeyi unutma...
- Umutsuz olma, "Ol" deyince olduran Allah var. Günaydın.
- Yüreği sevgi dolu dostlara, güzelliği sevgi ile yoğuran insanlara gönül dolusu günaydınlar.
- Mutlu, huzur dolu, kazasız belasız bir gün geçirmeniz dileğimle günaydın, hayırlı sabahlar herkese.
- Bugün rüyalarımı seninle yaşamak istiyorum. Çünkü sen şu ana kadar gördüğüm en güzel rüyasın. Günaydın Bir tanem.
- Her günün bir öncekinden daha güzel olması dileğiyle hayırlı sabahlar.
Ayrıca Turgut Uyar, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ruhsati, Aşık Paşa gibi ünlü yazarların kaleminden günaydın şiirleri de bulabilirsiniz. Sizler için birkaç örnek vereceğiz. Siz şiirin tamamına internetten erişebilirsiniz.
Her Sabah Seninle Başlar
Önce gözlerin girer odamdan içeri
Sonra ellerin, saçların dudakların
Bir bir hatırlarım
Her sabah senin olan ne varsa
Yüzüm aydınlanır
Şarkılar söylemek gelir içimden
Yakında bir kuş öter... Ümit Yaşar Oğuzcan
Bir Gün Sabah Sabah
Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam,
Uykudan uyandırsam seni:
Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.
Vapur düdükleri ötmededir.
Etraf alacakaranlık,
Köprü açıktır henüz.
Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam... Turgut Uyar
Her Sabah Her Sabah Dertli Ese
Her sabah her sabah dertli esersin
Bilmem ki muradın ne seher yeli
Kerem eyle dost köyüne gidersen
Benim de halimi de seher yeli
Hasret kıyamete kalıyor deyu
Yaralar vücudum alıyor deyu... Ruhsati
Sabah Sabah Esen Seher Yelleri
Sabah sabah esen seher yelleri
Benim sevdiğime benden aşk eyle
Irmak olup akar çeşmim selleri
Benim sevdiğime benden aşk eyle
Hayalleri gözlerimden ayrılmaz
Akar bu çeşmimin yaşı durulmaz... Aşık Paşa
Not: Sözlü mesajlar ve resimler telefondan ve bilgisayardan rahatlıkta paylaşabileceğiniz şekilde ayarlanmıştır. Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp üzerinden kolaylıkla istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz.
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