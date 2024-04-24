Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.645,02 %-0,50
        DOLAR 32,5735 %0,06
        EURO 34,9080 %0,13
        GRAM ALTIN 2.433,78 %0,15
        FAİZ 45,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,63 %0,12
        BITCOIN 66.816,00 %0,70
        GBP/TRY 40,6011 %0,12
        EUR/USD 1,0703 %0,02
        BRENT 88,50 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.979,24 %0,15
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Güncel akaryakıt fiyatları 24 Nisan: Motorine indirim geliyor iddiası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, LPG ve motorin litre fiyatı - Merak Edilenler Haberleri

        Motorine indirim mi geliyor? 24 Nisan Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından takip ediliyor. En son 21 Mart tarihinde benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi ise 25 Nisan tarihinden itibaren motorine indirim yapılacağı iddia ediliyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 07:35 Güncelleme: 24.04.2024 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatları illere göre küçük miktar da olsa değişebiliyor. Piyasalarda motorine indirim geleceğine dair birtakım iddialar dolaşıyor. Bu kapsamda, son akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...

        2

        BRENT PETROL DÜŞTÜ

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,79 dolardan işlem görüyor.

        16 Nisan'da 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, 0,25 düşüşle 89,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,08 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatlarının düşüşünde dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

        Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 90 bin varil artacağını öngördü. Bu rakam bir önceki hafta 3 milyon 34 bin varil seviyesindeydi.

        3

        MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

        Henüz resmi bir açıklama olmasa da motorine indirim geleceği iddia ediliyor. Bundan yola çıkarak motorine 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş indirim yapılacak.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,58 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,14 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,49 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,49 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,07 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,46 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,04 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,72 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,29 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL

        Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
        Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        UNRWA Genel Komiseri: UNRWA'ya saldırının temel nedeni siyasi
        UNRWA Genel Komiseri: UNRWA'ya saldırının temel nedeni siyasi
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        Ankara'da sessiz maç!
        Ankara'da sessiz maç!
        "Tur kaldı İstanbul'a"
        "Tur kaldı İstanbul'a"
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası