Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatları illere göre küçük miktar da olsa değişebiliyor. Piyasalarda motorine indirim geleceğine dair birtakım iddialar dolaşıyor. Bu kapsamda, son akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve motorin litre fiyatları...