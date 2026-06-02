Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek? 2 Haziran güncel benzin fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek? 2 Haziran güncel benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol ve döviz hareketlerine bağlı olarak dalgalı seyir devam ederken, uzmanlar kısa vadede benzin ve motorinde yeni fiyat değişikliklerinin (indirim ya da sınırlı zam) gündemde olabileceğini belirtiyor. LPG tarafında ise şimdilik daha sakin bir görünüm öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıt tabelasında ani değişim riski sürerken, sürücüler "zam mı gelecek, indirim mi?" sorusuna net yanıt arıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 12:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, kısa vadede benzin ve motorin fiyatlarında sınırlı değişikliklerin (indirim ya da küçük çaplı artışlar) gündeme gelebileceğini ifade ederken, LPG cephesinde ise daha stabil bir görünüm dikkat çekiyor.

        Petrol fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir nedeniyle akaryakıt tabelasında hızlı değişim ihtimali sürerken, araç sahipleri “fiyatlar yönünü yukarı mı aşağı mı çevirecek?” sorusuna odaklanmış durumda.

        2

        BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

        Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt tarafında yeni zam beklentisini gündeme taşıdı. Buna göre motorin fiyatlarında 3,93 TL, benzin fiyatlarında ise 1,88 TL civarında artış öngörülüyor.

        Ancak eşel mobil sistemi devrede olduğu için bu artışların tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Hesaplamalara göre motorinde yaklaşık 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruşluk bir fiyat artışı tüketiciye yansıyabilir.

        3

        2 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası:

        Benzin: 62,92 TL

        Motorin: 65,27 TL

        LPG: 31,99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası:

        Benzin: 62,78 TL

        Motorin: 65,13 TL

        LPG: 31,39 TL

        4

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 63.89 TL

        Motorin: 66.39 TL

        LPG: 31.97 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64.17 TL

        Motorin: 66.66 TL

        LPG: 31.79 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor