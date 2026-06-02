Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek? 2 Haziran güncel benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında küresel petrol ve döviz hareketlerine bağlı olarak dalgalı seyir devam ederken, uzmanlar kısa vadede benzin ve motorinde yeni fiyat değişikliklerinin (indirim ya da sınırlı zam) gündemde olabileceğini belirtiyor. LPG tarafında ise şimdilik daha sakin bir görünüm öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıt tabelasında ani değişim riski sürerken, sürücüler "zam mı gelecek, indirim mi?" sorusuna net yanıt arıyor.
BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıt tarafında yeni zam beklentisini gündeme taşıdı. Buna göre motorin fiyatlarında 3,93 TL, benzin fiyatlarında ise 1,88 TL civarında artış öngörülüyor.
Ancak eşel mobil sistemi devrede olduğu için bu artışların tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Hesaplamalara göre motorinde yaklaşık 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruşluk bir fiyat artışı tüketiciye yansıyabilir.
2 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62,92 TL
Motorin: 65,27 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62,78 TL
Motorin: 65,13 TL
LPG: 31,39 TL