        Haberler Bilgi Ekonomi Güncel altın fiyatları: 26 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün çeyrek, gram, tam, ons altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları: 26 Ocak 2026 altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın rekor üzerine rekor kırıyor. Merkez bankalarının altın taleplerinin devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi değerli metal fiyatlarındaki yükselişlerin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Japonya'daki tahvil piyasasındaki satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişleri tetikliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Ocak 2026 altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 23:58 Güncelleme: 25.01.2026 - 23:58
        1

        Jeopolitik riskler, olası tarife gerilimi ve Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler kıymetli metallerden altın ve gümüşte rekor fiyatların görülmesine neden oldu. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 8,8 değer kazancıyla 4 bin 986 dolarda kapatırken, gümüşün ons fiyatı yüzde 15,5 artışla 103,2 dolarda işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.944,72

        Satış: 6.945,51

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.985,32

        Satış: 4.989,66

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.111,54

        Satış: 11.355,91

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.446,18

        Satış: 45.284,73

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.964,00

        Satış: 46.289,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.153,64

        Satış: 22.711,82

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.446,18

        Satış: 45.284,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.722,90

        Satış: 47.896,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.899,97

        Satış: 5.116,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.432,95

        Satış: 6.726,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 114.556,00

        Satış: 115.811,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
