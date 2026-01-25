Güncel altın fiyatları: 26 Ocak 2026 altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın rekor üzerine rekor kırıyor. Merkez bankalarının altın taleplerinin devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi değerli metal fiyatlarındaki yükselişlerin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Japonya'daki tahvil piyasasındaki satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişleri tetikliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Ocak 2026 altın fiyatları
Jeopolitik riskler, olası tarife gerilimi ve Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler kıymetli metallerden altın ve gümüşte rekor fiyatların görülmesine neden oldu. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 8,8 değer kazancıyla 4 bin 986 dolarda kapatırken, gümüşün ons fiyatı yüzde 15,5 artışla 103,2 dolarda işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.944,72
Satış: 6.945,51
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.985,32
Satış: 4.989,66
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.111,54
Satış: 11.355,91
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.446,18
Satış: 45.284,73
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 45.964,00
Satış: 46.289,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.153,64
Satış: 22.711,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.446,18
Satış: 45.284,73
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.722,90
Satış: 47.896,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.899,97
Satış: 5.116,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.432,95
Satış: 6.726,82
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 114.556,00
Satış: 115.811,00