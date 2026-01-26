Balıkesir'de peş peşe deprem! 26 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen tüm sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilip kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sarsıntı hissedenler ''Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Balıkesir Sındırgı’da;
Saat 02.17’de 3.4 büyüklüğünde ve 6.2 kilometre derinlikte,
Saat 03.47’de 4.4 büyüklüğünde ve 14.78 kilometre derinlikte,
Saat 03.50’de 3.3 büyüklüğünde ve 13.56 kilometre derinlikte,
Saat 14.24'te 3.2 büyüklüğünde ve 8.98 kilometre derinlikte deprem oldu.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.