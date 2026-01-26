Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Güncel son depremler listesi 26 Ocak 2026: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe deprem! 26 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen tüm sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilip kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sarsıntı hissedenler ''Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 26.01.2026 - 21:02
        1

        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sındırgı merkezli 3.0 üzeri büyüklükte birçok sarsıntı meydana geldi. Peki en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte 26 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Balıkesir Sındırgı’da;

        Saat 02.17’de 3.4 büyüklüğünde ve 6.2 kilometre derinlikte,

        Saat 03.47’de 4.4 büyüklüğünde ve 14.78 kilometre derinlikte,

        Saat 03.50’de 3.3 büyüklüğünde ve 13.56 kilometre derinlikte,

        Saat 14.24'te 3.2 büyüklüğünde ve 8.98 kilometre derinlikte deprem oldu.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
