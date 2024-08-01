Güncel taksi fiyatları: Sarı taksi indi bindi ve açılış ücreti ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Bu kapsamda taksiler de yeni ücret tarifesine geçti. İşte, sarı taksi açılış ücreti ve indi-bindi fiyatı...
İstanbul'da toplu taşımaya gelen zamlardan taksi ücretleri de etkilendi. Taksi açılış, indi-bindi, kilometre başı ve ücretlik saat olmak üzere taksi fiyatları güncellendi. İşte, Ağustos 2024 sarı taksi açılış ücreti ve indi-bindi fiyatı...
GÜNCEL TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya çıktı.
Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya yükseldi.
AĞUSTOS 2024 TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?
Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.