Ayda on gün ve daha fazla ev hizmetlerinde çalıştırılan kişilerin sigortasını yaptırmayanlar para cezasına çarptırılıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre on günden az ev hizmetlerinde çalıştırılanları sigorta yaptırmayanlarla ilgili cezai yaptırım yok. Ancak, ayda on günden az süreyle gündelikçi çalıştıranlar sigorta yaptırdıkları takdirde, iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda çalışanlarını güvenceye alırlar. Evde temizlik yaparken camdan düşüp yaralandığında, ütü yaparken eli yandığında, temizlik sırasında kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklı bir meslek hastalığı durumunda gündelikçinin tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanır. Çalıştıran kişi de gündelikçinin tedavi masraflarından veya olası bir tazminat talebinden kurtulur.

GÜNLÜK 1.35 TL PRİM

Mevzuatta yapılan değişiklik sonrasında gündelikçiler için kolay sigorta hükümleri uygulanıyor. Klasik yöntemle form doldurarak sosyal güvenlik merkezleri üzerinden sigorta yaptırılabileceği gibi, e-devlet üzerinden veya SMS ile sigorta yaptırmak da mümkün. E-devlet üzerinden sigorta yaptırıldığında primin her defasında bankadan yatırılması gerekiyor. SMS ile sigorta yaptırıldığında ise prim tutarı, telefon faturasına eklenerek tahsil ediliyor. Bunun için sadece telefon hattının mobil ödemeye açık olması gerekiyor. Günlük sigorta primi 2018 yılı için 1.35 lira tutarında.

ADIM ADIM GÜNDELİKÇİ SİGORTASI

Gündelikçi çalıştıranların öncelikle işveren kayıt işlemi yapması gerekiyor. Bunun için işveren TC kimlik numarası yazıp 5510’a SMS atılıyor. Onay SMS’i geldikten sonra çalıştırılacak gündelikçinin TC kimlik numarası ile ayın hangi günü çalıştırılacağı yazılarak tekrar SMS atılıyor. Örneğin 16 Eylül’de çalıştıracaksanız, kimlik numarasından sonra boşluk bırakıp “16” yazmanız yeterli. İki adımda işlem tamamlanıyor. Ayda dört gün çalıştırılan bir gündelikçinin primi her defasında ayrı ödeniyor. Ancak, ilk seferden sonra tekrar işveren kaydına gerek bulunmuyor. Sadece çalıştırılacak kişinin TC kimlik numarası ve çalıştırılacak tarihin girilmesi yeterli.

YABANCILAR ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILAMAZ

Yabancı ülke vatandaşlarının ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılması yasak. Ev hizmetlerinde bir gün için çağrılan yabancı gündelikçinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildiğinde para cezası söz konusu.

İŞ KAZASINI DERHAL BİLDİRİN

Gündelikçinin evde iş kazası geçirmesi halinde kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmesi gerekiyor. SGK’ya da ev sahibi tarafından 3 gün içinde bildirim yapma zorunluluğu bulunuyor.

Normalde iş kazası ve meslek hastalığında işverenin sorumluluğu varsa, tedavi giderleri işverene rücu ediliyor. Gündelikçi çalıştıranlar işveren sayılmadıkları için bu hüküm onlara uygulanmıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ