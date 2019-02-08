Günde iki saat televizyonun önünde oturmak, bağırsak kanseri riskini yüzde 70 artırıyor. Bilim insanları, incelenen vakalarda keskin bir yükseliş olduğunu açıkladı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; 25 ila 42 yaşlarındaki yaklaşık 90 bin ABD'li kadının incelendiği çalışma, günde iki saat ya da daha fazla televizyon seyretmenin bağırsak kanseri riskini yüzde 70 oranında artırdığını gösterdi.

Uluslararası araştırmacılar, yapılan bu çalışmanın kişilerin kilosundan ve egzersiz seviyesinden bağımsız olmasına rağmen gün içerisinde aktif kalmanın önemli olduğunu vurguladı.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 16.000 kişi bağırsak kanseri yüzünden hayatını kaybediyor.

Bağırsak kanseri, erken yakalandığında (birinci evre),hastalarda en az beş yıllık sağ kalım oranı yüzde 97 iken, dördüncü evrede yakalandığında bu oran erkeklerde yüzde 5'e, kadınlarda yüzde 10'a düşüyor.