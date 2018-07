2 | 8

Prof. Dr. Şaşoğlu, her bir saç telinin bir ömrü olduğunu, bunun da 2-4 yıllık bir süreyi içerdiğini söyledi. Saçın dökülme evresinin, her bir telin kendine özgü olan süreçlerden meydana geldiğini dile getiren Şaşoğlu, bireylerde yaklaşık 100 bin saç kökü bulunduğunu, bu köklerdeki saç telinin her birinin farklı zamanlarda dökülme döngüsüne girdiğini, normal seyir içinde sağlıklı bireylerde her 10 saç telinden 3'ünün aynı döngüde döküldüğünü ve yerine mutlaka yeni saçın geldiğini anlattı.