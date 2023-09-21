Günde sadece 1 dakika yapmanız yetiyor! İşte kilo vermek için her gün yapmanız gereken egzersiz

13 Şurada Paylaş!







Seans sırasında temponuzu korumayı hedefleyin ve dizlerinizi kondisyon seviyenizin izin verdiği ölçüde yukarı kaldırın. Onları ne kadar yükseğe kaldırırsanız, egzersiz o kadar yoğun olur. Yüksek dizlerde yeniyseniz veya bir değişikliğe ihtiyacınız varsa, bunları daha yavaş bir tempoda veya daha düşük diz kaldırmayla gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan tüm dakika boyunca hareket etmeye devam etmektir.

14 Şurada Paylaş!







HIZLI VE ETKİLİ BURPE'LER Burpees, güç ve kardiyoyu birleştiren dinamik, tam vücut egzersizidir ve bu hızlı egzersiz için onları mükemmel kılar. Başlamak için ayaklarınız kalça genişliğinde açık olacak şekilde ayakta durun. Ellerinizi yere koyarak çömelme pozisyonuna geçin. Ayaklarınızı şınav pozisyonuna geri getirin, ardından hemen çömelme pozisyonuna getirin. Daha sonra patlayıcı bir şekilde zıplayın ve kollarınızı başınızın üzerine uzatın.