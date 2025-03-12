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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM | Külçe altınlar 'komşu'da kaldı! SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kilolarca külçe altın 'komşu'da kaldı!

        Bulgaristan sınır kapısından Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapmak isteyen otobüste, yaklaşık 250 bin euro (10 milyon TL) değerinde 4 kilo 975 gram külçe altın ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:52
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        Kilolarca külçe altın 'komşu'da kaldı!
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        Kosova’dan hareket ederek, Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giden ve içerisinde sürücüyle birlikte 16 yolcusu olan Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’na geldi.

        DETAYLI ARAMADA BİR POŞET BULUNDU

        İHA'daki habere göre Bulgaristan gümrük yetkililerinin pasaport ve kontrol işlemleri sırasında yolcular, beyan edecekleri bir şey olmadığını belirtiler. Gümrük memurları tarafından yapılan detaylı incelemede, otobüsün arka kapısındaki fabrika boşluğunda siyah bir poşet bulundu.

        5 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

        Bilirkişi raporuna göre poşetlerde külçe halinde toplam 4 kilo 975 gram altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin euro (10 milyon TL) olan altının bir Kosova vatandaşına ait olduğu tespit edildi.

        Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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