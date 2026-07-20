10 yaralı! Malatya'da zincirleme kaza
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 20:36 Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.
V.D'nin kullandığı şehir içi yolcu minibüsü ile C.H. idaresindeki kamyonet ve P.G. yönetimindekiotomobil, Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü ve aynı araçtaki 1 kişi ile minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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