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        12 yaşında kalp krizine yenildi!

        Artvin'de kahreden bir ölüm meydana geldi. Kentte 12 yaşındaki Ceyhun Çavuş adlı çocuk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        12 yaşında kalp krizine yenildi!

        Artvin'de kalp krizi geçiren 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yolüstü köyünde yaşayan 12 yaşındaki Ceyhun Çavuş, ailesiyle birlikte bahçe işleri yaptığı sırada aniden fenalaştı.

        Yakınları tarafından Ardanuç Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ceyhun Çavuş'un kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, acı haber ailesini, yakınlarını ve Yolüstü köyü sakinlerini yasa boğdu.

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