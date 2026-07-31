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        Haberler Gündem Eğitim 152 bin 449 aday başvurdu! ALES pazar günü yapılacak

        152 bin 449 aday başvurdu! ALES pazar günü yapılacak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2), 2 Ağustos Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        152 bin 449 aday başvurdu! ALES pazar günü yapılacak

        ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; 2026-ALES/2, 2 Ağustos Pazar günü 81 ilde 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 395 bina ve 5 bin 895 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun yöneltileceği sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 12.45'te sona erecek sınavda, süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ek süre kullanabilecek. Sayısal test, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel test ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan bilgi ve yeterlikleri değil, farklı alanlardan mezun adayların cevaplayabileceği nitelikte hazırlanacak.

        SONUÇLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

        ALES sonuçları, 21 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim amacıyla gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya kimlik belgesinde fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

        "20 BİN 682 PERSONEL GÖREV YAPACAK"

        ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan, lisans programını bitiren ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olan 152 bin 449 aday sınava başvurdu. Emniyet görevlisi dahil 20 bin 682 personel sınav için görev yapacak. Sınava 643 engelli aday katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1268 aday yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 57 bina sınav için kullanılacak. Ülkemizin akademik geleceğinin belirlenmesinde önemli bir aşama olan sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.

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