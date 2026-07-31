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        18 yıl sonra kardeşi gibi traktör kazasında öldü!

        Bursa'da kahreden bir kaza meydana geldi. Kente, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 68 yaşındaki Şaban Tanrıverdi hayatını kaybetti. Tanrıverdi'nin kardeşi İlyas Tanrıverdi'nin de 2008 yılında yine traktör kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        18 yıl sonra kahreden tesadüf!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Şaban Tanrıverdi (68), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tanrıverdi'nin kardeşi İlyas Tanrıverdi'nin de 2008 yılında yine traktör kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, 22 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Konurlar Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde meydana geldi.

        Bahçedeki çalışmalarını tamamladıktan sonra gece karanlığında evine gitmek için yola çıkan Şaban Tanrıverdi idaresindeki traktör, tarladaki çukura düşüp devrildi. Traktörün altında kalan Tanrıverdi, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin traktörün altından çıkardığı Tanrıverdi, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Tanrıverdi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şaban Tanrıverdi, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Şaban Tanrıverdi'nin ölüm haberi, yakınlarında üzdü. Olayın ardından Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı.

        Öte yandan, Tanrıverdi’nin kardeşi İlyas Tanrıverdi’nin de 2008 yılında 39 yaşındayken traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Şaban Tanrıverdi’nin, bugün öğle vakti kırsal Konurlar Mahallesi’nde toprağa verilmesi bekleniyor.

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