2 kuzen silahlı kavgada öldürüldü!

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Halil Tarhan ve kuzeni Ümit İğde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 5 kişi, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada vurulan Halil Tarhan ve kuzeni Ümit İğde, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kuzenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Tarhan ve İğde, kurtarılamadı. Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ölen 2 kuzenin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fotoğraftakiler: Ümit İğde ve Halil Tarhan